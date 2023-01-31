المجر: موسكو دولة عملاقة ونحترم الشعب الروسى

جدة - نرمين السيد - وأضافت نوفاك، أن بلادها ليست فقط تؤيد السلام بشكل عام، بل تسعى أيضا إلى وقف إطلاق النار والوقوف إلى جانب الأوكرانيين، ومساعدتهم على تجاوز أزمتهم الراهنة.
وأشارت إلى أن روسيا دولة عملاقة، ولها دور محدد تاريخيًا، وتتمتع بثقافة غنية تختلف فى نواح كثيرة عن ثقافتنا، مؤكدة أن الاقتصاد الروسى يعد واحدا من أقوى الاقتصادات فى العالم.
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