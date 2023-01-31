رئيس الرابطة الأوروبية يكشف لـ القاهرة الإخبارية سبب تراجع الحديث عن كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية فى الشرق الأوسط، إن الوضع العالمى لفيروس كورونا كان أفضل نسبيًا مع السنة الماضية، لافتًا إلى هناك تراجع كبير بالإحصائيات والمصابين عالميًا، وأن هناك أكثر من 752 مليون مصاب بكورونا فى ثلاث سنوات، وأكثر من 6 ملايين و800 ألف حالة وفاة، وفى آخر شهرين توفى أكثر من 170 ألف شخص.





وأضاف الدكتور فؤاد عودة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه فى شهر ديسمبر الماضى كانت الأزمة كبيرة، حيث توفى من 16 إلى 22 ديسمبر نحو 40 ألف شخص، نصفهم كانوا فى الصين، وأن هناك مؤشرات مهمة عالميًا، فالتطعيم كان جيد جدا لمدة 4 أشهر، وفى آخر 6 أشهر انخفضت نسبة التطعيم فى العالم. وتابع رئيس الرابطة الأوروبية بالشرق الأوسط، بأن منظمة الصحة العالمية تأخذ فى عين الاعتبار الوضع الحقيقى، فبعد 3 سنوات للأسف المؤشرات سلبية، ظهرت متحورات كثيرة فى المدة الأخيرة. وأوضح أنه ليس هناك أى إعلان شفاف فى المدة الأخيرة أو المصابين وعمل المسحات بشكل دقيق فى الفترة الأخيرة، وذلك لتراجع أهمية هذه الأزمة لدى الدول فى ظل وجود الأزمة الروسية الأوكرانية.

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