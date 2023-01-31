روسيا: أكثر من 691 ألف مواطن أجنبى حصلوا على الجنسية فى 2022

جدة - نرمين السيد - وذكرت الداخلية الروسية فى بيان، حول موقف الهجرة من يناير إلى ديسمبر 2022، أن 691 ألفا و45 مواطنا أجنبيا حصلوا على الجنسية الروسية خلال 2022 وهو أقل بنسبة 44 ألفا عن العام الأسبق الذى سجل 735 ألفا و385 شخصا.
ومنعت روسيا خلال العام الماضي، دخول أكثر من 141 ألف أجنبى وهو ما يقل بنحو 35 ألفًا عن نفس الفترة من عام 2021.
وأوضحت الوزارة فى وقت سابق، أن 40 مواطنا روسيا قد تم سحب الجنسية الروسية منهم العام الماضي.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أصدر خلال سبتمبر الماضى، مرسوما يمنح جنسية روسيا بصورة استثنائية للأجانب، ممن يلتحقون بالخدمة فى الجيش الروسى لعام أو أكثر، ويسقط شرط الإقامة فى روسيا عنهم.
وبموجب المرسوم، سيتمكن الأجانب الملتحقون بالخدمة فى الجيش الروسى لعام أو أكثر من التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية دون الحصول على الإقامة بأنواعها فى روسيا.
يذكر أن التشريعات السابقة كانت تنص على ضرورة خدمة المواطن الأجنبى خمس سنوات فى صفوف الجيش الروسي، قبل تقدمه بطلب الحصول على الجنسية.
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