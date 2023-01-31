تصريح جديد من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أن جائحة كوفيد-19، ما زالت تمثل حالة طوارئ صحية دولية، رغم أن العالم فى وضع أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام فى ذروة انتشار متحور الأوميكرون.





وقال تيدروس - فى كلمته أمام المجلس التنفيذى لمنظمة الصحة العالمية، نقلها مركز إعلام الأمم المتحدة - "خلال الأسابيع الثمانية الماضية، فقد أكثر من 170 ألف شخص حياتهم، بسبب كوفيد-19. هذا الرقم يعكس فقط الوفيات المبلغ عنها، ولكننا نعلم أن العدد الحقيقى أكبر من ذلك بكثير. لا يمكننا السيطرة على الفيروس، ولكن بإمكاننا معالجة مواطن الضعف لدى السكان والأنظمة الصحية". وأعرب عن الأمل فى أن يتمكن العالم - خلال العام الحالى - من الانتقال إلى مرحلة جديدة تقل فيها الوفيات والحالات التى تحتاج إلى رعاية المستشفيات، إلى أقل المعدلات الممكنة، وأن تتمكن الأنظمة الصحية من التعامل مع كوفيد-19 بشكل متكامل ومستدام.

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