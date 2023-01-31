العالم اليوم - الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للشهر الثالث على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 11:16 صباحاً - هبطت أسعار الذهب في التداولات المبكرة الثلاثاء، غير أنها تتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، فيما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1908.02 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0827 بتوقيت غرينتش، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية تتجاوز الخمسة بالمئة.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1908.40 دولار.

يأتي هذا بينما يشهد مؤشر الدولار استقرارا ويتجه في الوقت نفسه لتسجيل تراجع للشهر الرابع على التوالي. ويجعل ضعف الدولار السبائك المسعرة به أكثر جاذبية للمستثمرين.

ويتوقع أغلب المتعاملين تقليص الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس غدا الأربعاء في نهاية اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين. وكان المركزي الأميركي أبطأ الوتيرة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد رفع الفائدة 4 مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.43 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1003.51 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1641.08 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل نزول شهري.