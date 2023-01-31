باكستان.. ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد بيشاور إلى 93 قتيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 10:25 صباحاً - أعلنت مصادر طبية في باكستان، عن ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري بأحد مساجد مدينة بيشاور إلى 93 قتيلا، فيما نفت حركة طالبان باكستان في بيان لها المسؤولية عن الهجوم.

بدوره، وجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بفتح تحقيق فوري في الحادث متعهدا بمحاسبة مرتكبيه.

وذكرت صحيفة “إكسبريس تريبيون” الباكستانية أن الهجوم – الذي استهدف مسجدا للسنة داخل مركز رئيسي للشرطة في بيشاور – كان أحد أعنف الهجمات التي تعرضت لها قوات الأمن الباكستانية في السنوات الأخيرة. وكان هناك أكثر من 300 مصل يؤدون الصلاة في المسجد مع اقتراب المزيد عندما فجر المهاجم سترته الناسفة وقت صلاة عصر، أمس الإثنين.

وبحسب غرفة التحكم التابعة لشرطة بيشاور، نُقل أكثر من 200 جريح إلى مستشفى ليدي ريدينج، من بينهم نحو 100 يخضعون للعلاج بينما خرج الباقون، وقد تم تسليم جثث شهداء الانفجار إلى ذويهم بعد التعرف عليهم لدفنهم.

وقال ضابط شرطة يدعى ظفر خان، في تصريح خاص لوكالة أنباء “أسوشيتيد برس” الأمريكية، إن ما تبقى من سقف المسجد انهار عقب الانفجار بقليل، مما أدى إلى إصابة الكثيرين، واضطر رجال الإنقاذ إلى إزالة أكوام الركام للوصول إلى المصلين الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وزار رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف المستشفى بعد التفجير وتعهد بـ “اتخاذ إجراءات صارمة” ضد من يقفون وراء الهجوم.

وقال شريف: “إن الحجم الهائل للمأساة الإنسانية لا يمكن تصوره.. هذا ليس أقل من هجوم على باكستان”.. وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا قائلا إن آلامهم “لا يمكن وصفها بالكلمات”.