مراسل «القاهرة الإخبارية»: 114 ألف شرطى لتأمين مظاهرات الفرنسيين

جدة - نرمين السيد - قال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إنه رغم الطقس البارد إلا أن أجواءً ساخنة تنتظر الشارع الفرنسى والمدن الفرنسية، فأكثر من 200 مدينة ستدخل فى إضرابات اعتبارا من الساعة العاشرة والنصف بتوقيت فرنسا.





وأضاف "شقير" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإضرابات والاحتجاجات التى ستقع فى الكثير من المدن الفرنسية نادت بها نقابات العمال والعمل فى فرنسا، فأكثر من 8 نقابات فرنسية كبرى وكذلك الأحزاب اليسارية الفرنسية نادت بها، ومن المتوقع أن تتخطى أعداد المتظاهرين المليون شخص، وستتوقف الأعداد على قرار الحكومة الفرنسية التى تريد نقل هذه الأجواء من الشارع للبرلمان الفرنسى. وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية" من فرنسا، أن هناك عمليات شد وجذب وقبضة حديدية بين الحكومة الفرنسية من ناحية والنقابات العمالية والأحزاب اليسارية من ناحية أخرى لذلك كان هناك استنفار أمنى، حيث تحدث وزير الداخلية الفرنسى عن توفير 114 ألف شرطى لتأمين هذه المسيرات، منهم 4 آلاف فى العاصمة باريس و1200 فى مدينة مارسيليا.

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