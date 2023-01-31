مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينيين فى رام الله

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، أن مستوطنين إسرائيليين رشقوا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة قرب مفترق "عيون الحرامية" على طريق رام الله- نابلس، وقرب مدينة روابى شمال رام الله، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة أخرى من المستوطنين الإسرائيليين حاولت اقتحام بلدة ترمسعيا شمال شرقى رام الله، إلا أن الأهالى تصدوا لها، فيما حضرت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلى إلى المكان لتأمين الحماية للمستوطنين.
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