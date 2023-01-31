الولايات المتحدة تعتزم إنهاء حالات طوارئ كورونا فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - أبلغ الرئيس الأمريكى جو بايدن، الكونجرس، باعتزامه إنهاء حالات الطوارئ الوطنية لمكافحة تفشى جائحة كورونا "كوفيد-19" فى 11 مايو المقبل، فى خطوة من شأنها إعادة هيكلة استجابة الحكومة الفيدرالية للجائحة.





يأتى ذلك بعد أن عاد معظم الأمريكيين إلى الحياة الطبيعية، بعد ما يقرب من 3 سنوات من إعلان حالة الطوارئ لأول مرة.

وتعيد خطوة إنهاء حالة الطوارئ الوطنية وإعلانات الطوارئ الصحية العامة رسمياً هيكلة الاستجابة الفيدرالية لفيروس كورونا، ليتم التعامل مع الفيروس، كتهديد مستوطن للصحة العامة يمكن إدارته من خلال السلطات العادية للوكالات، وليس من خلال حالة الطوارئ.

وأعلنت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حالتى الطوارئ الوطنية والصحية الخاصة بـ"كوفيد-19" خلال عام 2020.

وكان البيت الأبيض قد عارض إنهاء إعلانات الطوارئ الآن، قائلا - فى بيان - "إن الإنهاء المفاجئ لإعلانات الطوارئ من شأنه أن يخلق فوضى واسعة النطاق وعدم اليقين فى جميع أنحاء نظام الرعاية الصحية للولايات والمستشفيات ومكاتب الأطباء، والأهم من ذلك، لعشرات الملايين من الأمريكيين".