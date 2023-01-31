تايوان ترصد 9 طائرات عسكرية صينية تنتهك سيادتها

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الثلاثاء، نقلته صحيفة "تايوان نيوز" المحلية - أنه من بين طائرات جيش التحرير الشعبى التسعة، تم رصد طائرة حربية إلكترونية شنشى Y-8 وطائرة استطلاع بدون طيار فى الركن الجنوبى الغربى من منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية بينما لم تعبر أى طائرة تابعة لجيش التحرير خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت.

رداً على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.

وأرسلت بكين - هذا الشهر - 355 طائرة عسكرية و107 سفن حربية حول تايوان، ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتينى إلى منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية.

وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية للدولة دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة".