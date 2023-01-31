النقد الدولى: تصدير النفط الروسى لن يتأثر بسقف الأسعار

جدة - نرمين السيد - وجاء فى تقرير لتوقعات الصندوق: "خلال مستوى سقف أسعار النفط الحالى الذى حددته مجموعة الدول السبع، لا يُتوقع أن يتأثر حجم صادرات النفط الخام الروسى بشكل ملموس، لأن الجانب الروسى قام بتحويل تجارته من الدول التى فرضت عقوبات إلى الدول التى لم تنخرط فى فرض العقوبات.
واعتبارا من 5 ديسمبر الماضي، باتت سارية المفعول العقوبات الغربية على قطاع النفط الروسى، حيث توقفت دول الاتحاد الأوروبى عن قبول نقل النفط الروسى عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبى حدا لسعر النفط المنقول عبر البحر.
ومن المتوقع أن يتم اعتبارا من 5 فبراير، تطبيق إجراءات مماثلة على المنتجات البترولية الروسية.
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