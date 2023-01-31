وزير الدفاع الأمريكى: واجهنا عددا كبيرا من استفزازات بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا وكوريا الجنوبية واجهتا عددًا كبيرًا من استفزازات من جانب بيونج يانج، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لوزير الدفاع الأمريكى مع نظيره الكورى الجنوبى، حيث أكد أوستن إلتزام واشنطن بالدفاع عن الحلفاء فى شرق آسيا. واتفقت واشنطن وسول، اليوم الثلاثاء، على توسيع التدريبات العسكرية، حيث أعلن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستجريان تدريبات نظرية لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية. وفى مقال نشرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بعنوان "التحالف يقف على أهبة الاستعداد"، قال أوستن إن "واشنطن وسول ستجريان تدريبات نظرية حيث تتم مناقشة سيناريوهات معقدة تركز على التهديدات النووية فى شبه الجزيرة الكورية".

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