أمريكا وكوريا الجنوبية تتفقان على توسيع التدريبات العسكرية

جدة - نرمين السيد - وأعلن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستجريان تدريبات نظرية لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية. وفى مقال نشرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بعنوان "التحالف يقف على أهبة الاستعداد"، قال أوستن إن "واشنطن وسيؤول ستجريان تدريبات نظرية حيث تتم مناقشة “سيناريوهات معقدة تركز على التهديدات النووية فى شبه الجزيرة الكورية".

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