العالم اليوم - أسهم اليابان تغلق منخفضة وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تغلق منخفضة وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 09:22 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض الثلاثاء مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) وفي ظل نتائج أعمال للشركات أظهرت توجهات متباينة.

وهبط مؤشر نيكي بـ 0.39 بالمئة منهيا التعاملات عند 27327.11 نقطة بعد أن بدأ الجلسة على ارتفاع. وحقق المؤشر مكاسب شهرية بلغت نسبتها 4.72 بالمئة في أفضل أداء شهري منذ أكتوبر تشرين الأول.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 بالمئة إلى 1975.27 نقطة.

ومن بين البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع قراءات بشأن ثقة المستهلكين والإنفاق على التشييد والبطالة وهي عوامل من المتوقع أن تؤثر على ما إذا كان المركزي الأميركي سينهي عمليات رفع أسعار الفائدة في مارس.

ومن بين أداء الأسهم اليابانية المنفردة في جلسة اليوم، خسر سهم كانون 1.85 بالمئة بعد أن أصابت توقعات الأرباح التشغيلية السنوية لشركة صناعة الكاميرات المستثمرين بالإحباط.

لكن سهم أورينتال لاند قفز 3.45 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المشغلة لمنتجع ديزني طوكيو توقعاتها لصافي الأرباح السنوية.

كما ارتفع سهم نيسان موتور 2.07 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع السيارات اليابانية وشريكتها الفرنسية رينو هيكلة جذرية لتحالفهما المستمر منذ أكثر من عقدين بما وضع الشركتين على قدم المساواة.

وخسر قطاع البنوك 2.28 بالمئة مما جعله الأسوأ أداء من بين القطاعات الفرعية وتلاه قطاع شركات التنقيب عن النفط الذي نزل بنسبة 1.83 بالمئة.