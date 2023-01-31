القاهرة الإخبارية: بدء تدريب عسكرى مشترك بين روسيا وبيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية، قد أعلنت أمس الإثنين، بدء تدريبات طيران تكتيكية مشتركة مع روسيا لوحدات جوية.

وجاء فى بيان الوزارة أن "الهدف الرئيسى للتمارين تعزيز التناغم التشغيلى فى الأداء المشترك لمهام التدريب القتالى"، مضيفة أن التدريبات ستستمر حتى الأول من فبراير.

وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن مينسك وموسكو تواصلان بناء تجمع إقليمى لقواتهما على أراضى بيلاروسيا، مشيرة إلى أن العملية تجرى على مراحل.