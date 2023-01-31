الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 تجار بـ المكسيك

وأكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، أن الولايات المتحدة مصممة على مواجهة مهربى الفنتانيل غير المشروعين، بما فى ذلك من خلال كشفهم ومنعهم من الوصول إلى النظام المالى الدولى واستغلاله.
وقال: نضع مهرب المخدرات المقيم فى المكسيك خوسيه أنجيل ريفيرا زازويتا وشركاؤه على قائمة العقوبات، موضحا أن هؤلاء الأفراد استخدموا المواد الكيميائية الأولية لتصنيع وتهريب الفنتانيل وغيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.
وأفاد بأن إجراء اليوم يعد جزءًا من جهد حكومى كامل لتعطيل وتفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التى تسهل سلسلة توريد الفنتانيل غير المشروعة وغيرها من عمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وأشار وزير الخارجية الأمريكى إلى أن العقاقير الاصطناعية غير المشروعة تشكل تهديدًا خطيرًا لصحة وأمن شعب الولايات المتحدة والدول الأخرى، قائلا إن المواد الأفيونية الاصطناعية غير المشروعة من مصادر أجنبية، مثل الفنتانيل، لا تزال تمثل أخطر تهديد تشكله المخدرات على الشعب الأمريكى.
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