سيناتور روسى: تصريح بايدن حول عدم تزويد كييف بمقاتلات إف 16 غير كافٍ

جدة - نرمين السيد - وقال بوشكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، إن :"تصريح بايدن غير كاف لمنع جولة تصعيد خطيرة للغاية. يجب ألا تلتزم الولايات المتحدة بشدة بهذا الموقف فحسب، بل يجب أن تستخدم نفوذها لدى حلفائها أيضا، وهذا شيء أكثر من كاف لاستبعاد مثل هذه الإمدادات".
وأشار إلى أن تصريح بايدن لا يعنى أنه لن يتم تزويد كييف بالمقاتلات من قبل دول أخرى.
وأضاف السيناتور الروسي، أن تسع دول فى حلف "الناتو" تملك طائرات "إف -16".
يذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن فى وقت سابق أن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة طراز "إف 16".
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