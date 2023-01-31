النرويج تعتزم إرسال دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على لسان وزير الدفاع النرويجى "بيورن أريلد جرام" فى تصريحات لوكالة "فرانس برس".

وأضاف: "سترسل النرويج جزءًا من أسطولها من دبابات «ليوبارد 2» الألمانية الصنع إلى أوكرانيا «فى أقرب وقت ممكن»، مما قد يشير إلى أواخر مارس".

يشار إلى أن النرويج كانت من بين دول أوروبية عدة، وعدت الأسبوع الماضى بتسليم الدبابات التى طالبت بها أوكرانيا فى معركتها ضد القوات الروسية، بعد موافقة برلين.

تمتلك البلاد 36 دبابة ليوبارد 2، لكنها لم تذكر عدد الدبابات التى سترسلها إلى أوكرانيا، فيما قال وزير الدفاع النرويجى إنه لم يحسم قراره بشأن العدد.

ووفقًا لما أوردته "يوكرينفورم" الأوكرانية، صرح وزير الدفاع فى وقت سابق أن النرويج تعتزم نقل دبابات "ليوبارد 2" الحديثة إلى أوكرانيا لمساعدتها على مواجهة العملية العسكرية لـ روسيا.

وذكرت لوسائل إعلام محلية، أن الحكومة النرويجية تدرس نقل ما يصل إلى ثمانى دبابات من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا من أصل 36 دبابة لديها.