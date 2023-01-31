أوكرانيا: قد لا نستطيع مواجهة الصواريخ الإيرانية إذا استخدمتها روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، قال المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، العقيد يورى إهنات، قوله إنه إذا حصلت روسيا على صواريخ باليستية إيرانية لاستخدامها فى حربها بأوكرانيا، فإن الأخيرة لا تملك الوسائل اللازمة للدفاع ضدها.

وذكرت "سى إن إن" أن روسيا لا تزال مستعدة لاستقبال طائرات بدون طيار وصواريخ "فتح" و"ذو الفقار" الإيرانية لاستخدامها فى الحرب.