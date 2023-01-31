لبنان.. نواب يؤكدون استمرار اعتصامهم للمطالبة بجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس

جدة - نرمين السيد - جدد العديد من أعضاء مجلس النواب اللبنانى، تأكيدهم على مواصلة اعتصامهم داخل المجلس والذى بدؤوه منذ 12 يوما، للمطالبة بعقد جلسات انتخابية مفتوحة بجولات متتالية لانتخاب رئيس جديد للبلاد.





وعقد عدد من النواب عن قوى التغيير مؤتمرا صحفيا اليوم أكدوا فيه استمرار الاعتصام المفتوح، مؤكدين رفضهم عقد أى جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وقال النائب ملحم خلف إن أحدا لا يستطيع أن يعالج مشاكل الناس، طالما أن الحكومة غير مكتملة ولا رئيس جمهورية، وطالما أن مجلس النواب لا يستطيع أن يشرع، مشيرا إلى أن المهمة الوحيدة للنواب فى الوقت الحالى هى انتخاب رئيس للجمهورية، وبذلك، يتم انتظام الحياة العامة وتشكيل حكومة ومعالجة الوجع الذى يتخبط به الناس.

وأكدت النائبة بولا يعقوبيان استمرار الاعتصام، وقالت إنه من المعيب أن يطرح موضوع انتخاب رئيس الجمهورية خارجيا، فى ظل غياب جلسات انتخاب الرئيس فى لبنان داخليا.

وركزت على جوب فتح جلسات متتالية، مؤكدة أن لبنان ليس لديه ترف الوقت فى ظل الانهيار على كل الصعد بشكل فاق قدرة المواطنين على التحمل.