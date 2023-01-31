وعقد عدد من النواب عن قوى التغيير مؤتمرا صحفيا اليوم أكدوا فيه استمرار الاعتصام المفتوح، مؤكدين رفضهم عقد أى جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وقال النائب ملحم خلف إن أحدا لا يستطيع أن يعالج مشاكل الناس، طالما أن الحكومة غير مكتملة ولا رئيس جمهورية، وطالما أن مجلس النواب لا يستطيع أن يشرع، مشيرا إلى أن المهمة الوحيدة للنواب فى الوقت الحالى هى انتخاب رئيس للجمهورية، وبذلك، يتم انتظام الحياة العامة وتشكيل حكومة ومعالجة الوجع الذى يتخبط به الناس.
وأكدت النائبة بولا يعقوبيان استمرار الاعتصام، وقالت إنه من المعيب أن يطرح موضوع انتخاب رئيس الجمهورية خارجيا، فى ظل غياب جلسات انتخاب الرئيس فى لبنان داخليا.
وركزت على جوب فتح جلسات متتالية، مؤكدة أن لبنان ليس لديه ترف الوقت فى ظل الانهيار على كل الصعد بشكل فاق قدرة المواطنين على التحمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان.. نواب يؤكدون استمرار اعتصامهم للمطالبة بجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.