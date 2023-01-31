صحيفة أمريكية: المواطن الأمريكى بدأ فى التعثر ومحرك الاقتصاد يتدنى

جدة - نرمين السيد - وأضافت الصحيفة الأمريكية أن مشتريات التجزئة انخفضت فى ثلاثة من الأشهر الأربعة الماضية وأن الإنفاق على الخدمات، بما فى ذلك الإيجار ومعظم الفواتير، ثابت فى ديسمبر، بعد تعديل التضخم، وهى أسوأ قراءة شهرية منذ ما يقرب من عام.

وانخفضت مبيعات المنازل فى الولايات المتحدة العام الماضى إلى أدنى مستوى لها منذ 2014 مع ارتفاع معدلات الرهن العقارى.

وسجلت صناعة السيارات أسوأ عام مبيعات لها منذ أكثر من عقد، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة إنه تحول صارخ من النصف الثانى من عام 2020، عندما أخرج الأمريكيون الاقتصاد من الانكماش الوبائى، مما ساعد الولايات المتحدة على تجنب ما يخشى العديد من الاقتصاديين أنه سيكون ركودًا طويل الأمد، واشترى المستهلكون دراجات رياضية وأجهزة تلفزيون وأجهزة كمبيوتر محمولة لأطفال المدارس أثناء عمليات الإغلاق وعندما تم رفع القيود، هرعوا إلى مطاعمهم ووجهات سفرهم المفضلة.

واستمر الأمريكيون فى الإنفاق، بمساعدة من الحوافز الحكومية، وحسابات التوفير المتدفقة والائتمان الرخيص، حتى مع ارتفاع التضخم.