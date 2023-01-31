ماكرون لا يستبعد تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

جدة - نرمين السيد - وصرح ماكرون فى مؤتمر صحفى عقب محادثات مع رئيس الوزراء الهولندى مارك روته، ردا على سؤال حول إمكانية تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة، بالقول: "لا نستبعد أى شيء"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وعاد الرئيس الفرنسى وأكد أن أحد معايير توريد الأسلحة إلى أوكرانيا تتمثل فى عدم تأجيج الصراع، مضيفا أن تلك الأسلحة يجب ألا تستخدم فى استهداف الأراضى الروسية.

وطالب فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء، حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبابات ثقيلة أمريكية وألمانية إلى كييف.

وفى وقت سابق، ذكرت صحيفة دير شبيجل الألمانية، أن نائب وزير الخارجية الأوكرانى أندريه ميلنيك، طالب ألمانيا بتزويد بلاده بطائرات مقاتلة وسفن حربية وغواصات.