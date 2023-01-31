باحث فى الشأن الدولى لـ القاهرة الإخبارية: دعوة شولتس للسلام تفتقد الواقعية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة السعيد، الباحث فى الشؤون الدولية، إنَّ دعوة المستشار الألمانى لإجراء مباحثات سلام بين روسيا وأوكرانيا من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب عام 2023 تفتقد الكثير من الواقعية، خصوصًا فى ظل تصاعد المعارك على أرض الواقع.





وأوضح السعيد خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ روسيا تريد حسم الصراع لصالحها وتحقيق مكاسب كبيرة على المستوى الاستراتيجى، فى المقابل لن يسمح حلف شمال الأطلسى (الناتو) والولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق روسيا جميع الأهداف التى وضعتها، وتوقع أن الوضع السياسى غير مهيأ لمباحثات تنهى الأزمة "الروسية - الأوكرانية". وأكد أنَّ دعوة ألمانيا لإنهاء الصراع والحديث بشكل دائم للوصول إلى حل سياسى، لأنها تتصدر قائمة أهم المتضررين من الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى أنها تريد الحفاظ على مصالحها، خصوصًا فى ظل تصاعد الأوضاع بالضغط عليها من أجل تقديم أسلحة لـ"كييف".

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