العالم اليوم - وفاة المغني الأسطورة باريت سترونغ عن 81 عاماً

انتم الان تتابعون خبر وفاة المغني الأسطورة باريت سترونغ عن 81 عاماً من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 02:18 صباحاً - توفي عن 81 عاماً المغني الأميركي باريت سترونغ، أحد أبرز أسماء شركة "موتاون" للإنتاج التي ألّف لها الراحل بعضاً من أشهر أغنياتها، على ما أعلن متحف "موتاون".

وقال المتحف الذي يتخذ من ديترويت مقراً عبر تويتر "نعلن ببالغ الأسى وفاة المغني ومؤلف أغاني +موتاون+ الأسطوري باريت سترونغ".

ولد المغني الأميركي في ولاية ميسيسيبي ونشأ في عاصمة السيارات في الولايات المتحدة. وأطلق عام 1959 أغنية "موني" ("Money")، وهي أول عمل تولت إنتاجه شركة "موتاون" التي كان لها تأثير كبير على أنواع عدة من الموسيقى بينها السول والبلوز.

وشارك سترونغ إلى جانب نورمان ويتفيلد، وهو مؤلف آخر لـ"موتاون ريكوردز"، في كتابة عدد من الأغاني التي لاقت رواجاً أهمها "آي هورد إت ثرو ذي غريبفاين" و"دجاست ماي إيمادجينايشن".

ونقلت مجلة بيلبورد المتخصصة عن مؤسس "موتاون" بيري غوردي قوله إنّ الأغاني التي ألّفها سترونغ مع نورمان ويتفيلد "كانت ثورية لناحية النغمات وجسدت روحية تلك الحقبة"، مضيفاً ان "باريت كان عضواً مؤسسا لعائلة +موتاون+، وسنفتقده جداً".