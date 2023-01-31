الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورا جوهريا فى كافة الملفات

جدة - نرمين السيد - أكد سامويل وربيرج المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية، أن مصر تلعب دورا جوهريا فى كافة الملفات الهامة فى الإقليم وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع فى السودان وليبيا.





وقال وربيرج، فى تصريحات تلفزيونية، إن الإدارة الأمريكية، والرئيس جو بايدن، يدركان أهمية إنهاء النزاعات والتوتر بين فلسطين وإسرائيل، ويعلمان أن الدور المصرى هام وبناء فى خفض التوترات والصراع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، فيما أشادوا بموقف مصر ودورها المحورى والذى قامت به منذ سنوات فى هذا الملف ومازالت تقوم به.

وأشار المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن مصر والولايات المتحدة تربطهما علاقات تاريخية على مدار أكثر من 100 عام، منبها أن تلك العلاقات تعمل على اتاحة الاستقرار فى المنطقة ومجال مكافحة الإرهاب والتغيرات المناخية.

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن استمع من الرئيس عبد الفتاح السيسى عن رؤيته ووجهة نظره تجاه الملفات الهامة بالمنطقة، معلنا أن الولايات المتحدة لديها علاقات استراتيجية هامة ومتشعبة فى كافة المجالات مع مصر.

واعتبر سامويل وربيرج أن أكبر التحديات التى تواجه الاقتصادات فى العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط هى الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تدرك أهمية مياه نهر النيل عند المصريين .. ونعلم أهميته لـ 100 مليون مصرى .. وأمريكا مستمرة فى تقديم المساعدة الفنية والتقنية للدول الثلاث من أجل التوصل إلى اتفاق بين مختلف الدول حول سد النهضة الإثيوبي".

وأكمل أن إدارة أمريكا الحالية تهتم بشؤون الفلسطينيين وترغب فى إقامة علاقة معهم، موضحا أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يرى أن الحل الوحيد للصراع الفلسطينى - الإسرائيلي، حل الدولتين من خلال دعم الظروف المناسبة والوصول إلى مفاوضات.

وتابع، أن زيارة وزير الخارجية أنتونى بلينكن للمنطقة جاءت من أجل الاستماع إلى الفلسطينيين والإسرائيليين، وعدد من القادة فى المنطقة، خصوصًا الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد متحدث الخارجية الأمريكية، أن مصر لعبت دورًا جوهريًا فى خفض التصعيد منذ سنوات داخل الأراضى المحتلة، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن أدركت أهمية الدور المصرى فى المناقشات، وذكر أننا ندعو جميع الأطراف لخفض العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.