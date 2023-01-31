سنجر للقاهرة الإخبارية: أمريكا تقدم شعارات فقط دون حلول للأزمة الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة من كاليفورنيا لشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة قدمت شعارات ولم تقدم حلولا، وأعطت أموالا للأونروا لتشغيل الفلسطيينيين وهو أمر غير كاف، وعدم فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية غير كافٍ أيضا.
وتابع: «لكن كيف لك أن تبنى أملا بدعم أمريكى ونتنياهو يقسم المجتمع الإسرائيلى؟، لا ننكر أن هناك مظاهرات إسرائيلية من علمانيين ومدنيين، لمواجهة نتنياهو واتهامه بالاعتداء على الديمقراطية الإسرائيلية، وواشنطن جاءت إلى تل أبيب لحل هذه المشكلة، وإقناع نتنياهو أن تقسيم المجتمع الإسرائيلى سيقسم إسرائيل ويضعها فى حرب أهلية لأنها تعانى من مشكلات هى الأخرى».
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