جدة - نرمين السيد - قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، إن الإعلام الإسرائيلى وخاصة التابع للحكومة اليمينية الأكثر تطرفا، يوافق ويساند ويشكر زيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إلى إسرائيل لما فيها من مصلحة وتوسيع أفق وترسيخ الأمن القومى لإسرائيل مع مختلف دول العالم، وتوسيع النطاق العربى الإسلامى وتوسيع اتفاقية «برايم»، كما أن النقطة الأهم هى شجب العمليات الأخيرة التى نفذت من فلسطينيين ضد إسرائيليين.





وأضافت خلال مداخلة بشاشة القناة: «لكن فى الإعلام الفلسطينى ربما كان البعض متفائلا لكن سقف التوقعات انخفض بعد تصريحات بلينكن الأخيرة الذى أكد فيها أن واشنطن ستسعى إلى حل الدولتين والعودة إلى دائرة المفاوضات». وتابعت: «المحللون وضحوا أن ذلك ربما مجرد شعارات تطلق فى الهواء، ولكن على أرض الواقع لا يتم محاسبة الإسرائيليين، وربما كان واضحا حسب المحللين الفلسطيين أنه كان هناك إدانة من قبل الفلسطينيين، ولكن لم يذكر ما تم فى مخيم جنين والذى أسفر عن مقتل 9 من أبناء الشعب الفلسطينى».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسلة القاهرة الإخبارية ترصد ردود فعل الإعلام الإسرائيلى على زيارة بلينكن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.