فنلندا: متمسكون بالانضمام إلى حلف الناتو مع السويد

فنلندا: متمسكون بالانضمام إلى حلف الناتو مع السويدأعلنت فنلندا، اليوم الاثنين، انها ستستمر في خطتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بوقت متزامن مع جارتها السويد.

وقال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، في مؤتمر صحفي في هلسنكي: "تظل رغبتنا القوية هي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مع السويد".

وأضاف هافيستو :"ما زلت أرى قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في يوليو على أنها حدث مهم آمل فيه أن تُقبل عضوية كلتا الدولتين في الحلف كموعد أقصى"، وفق رويترز.

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب الأزمة الأوكرانية، ويستدعي ذلك موافقة جميع الدول الأعضاء على طلبيهما.

ولم تصادق تركيا وهنغاريا بعد على طلب الدولتين الانضمام إلى الحلف.