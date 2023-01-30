فنلندا: متمسكون بالانضمام إلى حلف الناتو مع السويد
أعلنت فنلندا، اليوم الاثنين، انها ستستمر في خطتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بوقت متزامن مع جارتها السويد.
وقال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، في مؤتمر صحفي في هلسنكي: "تظل رغبتنا القوية هي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مع السويد".
وأضاف هافيستو :"ما زلت أرى قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في يوليو على أنها حدث مهم آمل فيه أن تُقبل عضوية كلتا الدولتين في الحلف كموعد أقصى"، وفق رويترز.
وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب الأزمة الأوكرانية، ويستدعي ذلك موافقة جميع الدول الأعضاء على طلبيهما.
ولم تصادق تركيا وهنغاريا بعد على طلب الدولتين الانضمام إلى الحلف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فنلندا: متمسكون بالانضمام إلى حلف الناتو مع السويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.