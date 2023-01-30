الصحة الفلسطينية: يناير "الأكثر دموية" منذ 2015
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن شهر يناير الحالي هو الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2015.
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية أنه منذ بداية العام وحتى صباح اليوم، استشهد 35 مواطنًا بينهم ثمانية أطفال، وسيدة مسنة، برصاص قوات العدو الصهيوني والمستوطنين.
وذكرت أن الإصابات التي سجلت على أجساد الشهداء أظهرت أن إطلاق النار كان يتركز في الأجزاء العلوية، وغالبيتها في الرأس.
وأشارت الصحة الفلسطينية في بيانها إلى أن محافظة جنين سجلت العدد الأكبر من الشهداء منذ بداية العام الجاري بواقع 20 شهيداً.
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