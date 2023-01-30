روسيا: نحقق مكاسب في قتال بلا هوادة في شرق أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 10:27 مساءً - قالت القوات الروسية، اليوم الاثنين، إنها تحقق مكاسب متزايدة في شرق أوكرانيا موسعة رقعة أكبر انتصاراتها منذ أشهر، بعد معارك بلا هوادة تقول كييف إنها تظهر عدم وضع موسكو أرواح رجالها في الحسبان.

وقال دينيس بوشيلين، الحاكم الذي نصبته روسيا على منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها، إن القوات رسخت موطئ قدم لها في فوليدار، وهي مدينة لتعدين الفحم كانت أطلالها معقلا أوكرانيا منذ بداية الحرب، بحسب وكالة رويترز.

وكان رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة قال أمس إن مقاتليه ضمنوا السيطرة على قرية بلاهوداتني، بالقرب من شمال باخموت، وهي مدينة كانت موضع تركيز للهجمات الروسية المستمرة منذ أشهر.

وقالت كييف إنها صدت هجمات على بلاهوداتني وفوليدار، لكن مواقع القتال تكشف عن مكاسب روسية واضحة تحدث بشكل تدريجي، بعد نحو شهرين من تجمد خطوط المواجهة إلى حد كبير في مكانها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور في وقت متأخر من يوم الأحد "الوضع صعب للغاية. هناك هجمات روسية مستمرة (في) باخموت وفوليدار وقطاعات أخرى في منطقة دونيتسك".

وأضاف "العدو لا يضع جنوده في الحسبان ويواصل هجماته المكثفة رغم حجم خسائره".