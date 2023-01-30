المبعوث الأمريكي لإيران: لا نستبعد الخيار العسكري مع طهران

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 10:27 مساءً - قال المبعوث الأمريكي الخاص لطهران روبرت مالي، مساء اليوم الإثنين إن الخيار العسكري مع إيران مطروح على الطاولة إذا فشل المسار الدبلوماسي التفاوضي بين الجانبين فيما يخص الاتفاق النووي.

وتابع المبعوث الأمريكي في تصريحات لإذاعة بي بي سي، أن طهران قريبة جدًا من امتلاك ما يكفي من اليورانيوم المخصب، لصنع قنبلة نووية.

وأشار روبرت مالي، إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ خطوات أخرى، لوقف السلوك العدواني لإيران.

تعثر المفاوضات حول الاتفاق النووي

وكانت قد توقف مفاوضات الاتفاق النووي بعد أن بدأت إيران والقوى الكبرى محادثات في أبريل 2021 في فيينا بالنمسا، بهدف التوصل لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة أحاديًا منه عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي الشابق دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في طهران أمس: تسلمنا عبر وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رسائل من جانب أطراف الاتفاق النووي.

وأضاف عبداللهيان: تحاول قطر إعادة جميع الأطراف في الاتفاق النووي إلى التزاماتها.

ومن جانبها، تواصل إسرائيل نهجها في الاعتراض على أن تمتلك إيران أي أسلحة نووية من الأساس، وهو ما عبرت عنه مؤخرًا من خلال تنفيذ هجمات جوية على مصنع عسكري في إيران السبت الماضي، حسبما أعلنت عنه مصادر عسكرية أمريكية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، خلال لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكي: إن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.

كما عبر وزير الخارجية الأمريكي بلينكين خلال لقائه نتنياهو عن رفض الولايات المتحدة لفكرة أن تمتلك إيران السلاح النووي، قائلًا، إن إيران لن تحصل على سلاح نووي وستتم مواجهة أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.