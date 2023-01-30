مراسل «القاهرة الإخبارية»: بلينكن يرغب فى خفض التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - قال رامى جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، التى كان مقررا لها أن تكون زيارة روتينة عادية لمسؤول أمريكى لمنطقة الشرق الأوسط يزور فيها مصر والأراضى الفلسطينية وإسرائيل، ويتحدث فيها عن مختلف قضايا المنطقة والقضية الدائمة فى المنقطة وهى قضية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، لكن ما طرأ على هذه الزيارة هو مجموعة الأحداث العنيفة والدامية التى وقعت خلال الأيام الماضية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.





وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «فرض ذلك على هذه الزيارة نوعا آخر من الصعوبة فى محاولة إحداث فارق وتغيير، ودائما الولايات المتحدة مطالبة بإحداث تغيير فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى». وتابع: «سنرى أن أنتونى بلينكن منذ اليوم الأول لهذه الزيارة يرغب فى خفض التصعيد، وربما الشيء الوحيد الجديد والذى لاحظناه خلال الخطاب الأمريكى لإسرائيل هذه المرة، والذى اتضح فى المؤتمر الصحفى، عندما تحدث بلينكن أن حل الدولتين الهدف منه تحقيق الأمن للطرفين، وتحقيق الأمن لإسرائيل، لأنها متضررة إذا ما ابتعدنا عن حل الدولتين». وأوضح: «وربما هذه الفكرة الجديدة التى أرادت واشنطن إيصالها للطرف الإسرائيلى الذى ربما لا يسمع مؤخرا كثيرا للطرف الأمريكى، كما حاول رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو تحويل الأمر لقضايا أخرى».

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