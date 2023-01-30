«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن آفاق السلام فى كييف

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: «بعد دعوات شولتس هل تستجيب موسكو لدعوات أوروبا للانتقال لطالولة المفاوضات، جاءت تصريحات المستشار الألمانى أولاف شولتس أن بلاده لن تسمح بتحول الحرب فى أوكرانيا إلى صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسى، لتثير حالة من الجدل حول مستقبل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والذى يلقى بظلاله على أوروبا والعالم».

وأضاف: «من جانبها حذرت بريطانيا من استغلال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مفاوضات السلام بشأن الأزمة الأوكرانية؛ لإعادة بناء جيشه وسط تصريحات ودعوات دولية لإيجاد حل سلمى للأزمة، وإعلان موسكو فشل المفاوضات مع الغرب».

وتابع: «وتشهد الفترة الراهنة دعوات دولية إلى تهيئة الظروف للحوار والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، ومضاعفة الجهود لفتح آفاق جديدة للسلام فى العام الجديد، خصوصا وأن الوضع الحالى فى أوكرانيا حدث نتيجة اختلال التوازن الأمنى عميق الجذور فى أوروبا».

واستطرد: «يتعين على المجتمع الدولى وبشكل خاص الدول ذات التأثير الكبير على الوضع الحالى؛ تشجيع روسيا وأوكرانيا على المشاركة فى الحوار والمساعدة فى فتح الباب أمام الحل السياسى للأزمة، ويتطلب الأمر الاستمرار فى تقديم المساعدة الإنسانية الدولية المتسمرة لمساعدة الأشخاص المتضررين من الصراع على البقاء على يد الحياة فى فصل الشتاء».

وأوضح: «المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف أكد استعداد بوتين لقبول دعوة شولتس للتفاوض وإنهاء الصراع فى أوكرانيا».