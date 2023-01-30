القاهرة الإخبارية.. بلينكن: حل الدولتين السبيل الأفضل للسلام بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - وأكد بلينكن، فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى "ملتزمون بدعم التعايش بين الأديان فى القدس". ومن جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، إن واشنطن حريصة على التواصل مع الفلسطينيين.

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