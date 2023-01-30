جدة - نرمين السيد - قال الفريق صديق إسماعيل، نائب رئيس حزب الأمة القومى السودانى، إن أهم ما يحتاجه الشعب السودانى الآن هو وحدة الجبهة الداخلية التى تشكل صمام الأمان لمواجهة مخاطر كثيرة داخل وخارج السودان.





وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص يقدمه الإعلامى جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «ليس لدى تواصل مع الحرية والتغيير، ولكن فى داخل الحزب وممثلى حزب الأمة يتحدثون بأن بعض أعضاء الحرية والتغيير يستمعون ويبدون نوعا من المرونة، لكن سرعان ما تخرج إلينا بعض الجماعات تقول عكس ذلك، فالناطق الرسمى باسم الحرية والتغيير الأسبق تحدث بلهجة كأننا أغلقنا باب الانضمام نهائيا للاتفاق الإطارى، وهذا أمر غير صحيح». وتابع نائب رئيس حزب الأمة القومى السودانى: «هناك من داخل الحرية والتغيير من يعتقد أنه سيأتى إلى هذا المشروع وهو زاهى ومنتصر، وكأنها معركة فيها منتصر ومهزوم، ولكنها معركة انتصار السودان وانقاذ السودان ووحدة الشعب السودانى».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب رئيس حزب الأمة السودانى لـ القاهرة الإخبارية: وحدة الداخل صمام أمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.