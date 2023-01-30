فنلندا: متمسكون بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسى مع السويد

جدة - نرمين السيد - قال بيكا هافيستو، وزير الخارجية الفنلندى، اليوم الإثنين، إن فنلندا ستستمر فى خطتها للانضمام إلى حلف الناتو فى الوقت نفسه مع جارتها السويد، وتأمل أن يتحقق ذلك فى وقت أقصاه يوليو المقبل، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال هافيستو فى مؤتمر صحفى بهلسنكى: "تظل رغبتنا القوية هى الانضمام إلى حلف الناتو مع السويد". وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضى، بطلب للانضمام إلى حلف الناتو فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، ويستدعى ذلك موافقة جميع الدول الأعضاء على طلبيهما. وأضاف هافيستو "ما زلت أرى قمة حلف الناتو فى فيلنيوس، يوليو المقبل، على أنها حدث مهم آمل فيه أن تُقبل عضوية كلتا الدولتين فى الحلف كموعد أقصى".

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