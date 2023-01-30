نائب رئيس حزب الأمة السودانى: فرضت ضغوط على القوى لتوقيع الاتفاق الإطارى

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص يقدمه الإعلامى جمال عنايت على شاشة القاهرة الإخبارية، «وثيقة 21 نوفمبر التى وقعت من قبل رئس الوزراء السابق حمدوك ورئيس المجلس العسكرى البرهان، كان ينبغى أن تضع هذه المحطة وهذا التوقيع نهاية لمسيرة قطار الخلاف، وأن يتوقف القطار لنبدأ مسيرة جديدة تنطلق بها الإرادة السياسية كلها نحو التحول الديمقراطى».

وأوضح «ودخلنا فى صراع سياسى تطاول أمده بين المكون العسكرى والمكون المدنى، وأصبح هناك انقسامات داخل المكون العسكرى وخلافات بين القوات المسلحة والدعم السريع، وخلافات داخل القوى السياسية "الإعلان السياسى"، والحرية والتغيير "التوافق الوطنى" وآخرين، وأيضا قوى الكفاح المسلح انقسمت إلى مجموعات، وكانت تدعم انقلاب 25 أكتوبر ومجموعة أخرى والتى كانت تدعم المكون السياسى، وهكذا».

وتابع أنه بعد تدخل إقليمى ودولى وضغوط كما أشار الذين قادوا هذا الأمر، «فرضت ضغوط على القوى المختلفة للتوقيع على الاتفاق الإطارى الذى أصبح المرجعية الوثائقية التى يأمل على تفعيلها، وأن تصبح مرجعية أو تؤسس لحكم الفترة المقبلة، ولكن لا زالت هناك تباعد خطوط بين الأطراف المكونة ولا ندرى ماذا سيحدث غدا».