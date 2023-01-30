الصحة العالمية تبقي حالة الطوارئ القصوى على كورونا

الصحة العالمية تبقي حالة الطوارئ القصوى على كوروناقررت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، الإبقاء على حالة الطوارئ القصوى حيال وباء كوفيد-19 .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة في بيان لها القول :"إن كوفيد-19 ما زال يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا ".

وأضافت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها :" أن لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية عبرت عن قلقها بشأن استمرار المخاطر التي يثيرها كوفيد-19. ".

يأتي هذا القرار من المنظمة الدولية بعد ثلاث سنوات على إعلان المرض، الناجم عن تفشي فيروس كورونا، حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية.

واتبع المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس توصيات لجنة الطوارئ حول كوفيد-19، وهي لجنة خبراء اجتمعت الجمعة للمرة الرابعة عشرة، وفق ما جاء في بيان.

ويتمتع المدير العام للمنظمة الأممية بصلاحية الاختيار بين اتباع توصية لجنة الطوارئ من عدمه.

وقال غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف، "على الرغم من أنني لا أريد استباق رأي لجنة الطوارئ، إلا أنني ما زلت قلقا للغاية بشأن الوضع في بلدان عدة وتزايد حالات الوفاة".