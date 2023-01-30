جدة - نرمين السيد - قال الفريق صديق إسماعيل، نائب رئيس حزب الأمة القومى السودانى، إن الوضع السياسى فى السودان عقب ثورة ديسمبر التى انتصرت وأزاحت النظام السابق وقياداته من سدة الحكم وعاد الأمر للشعب السودانى ليقرر مصيره، لم تكتمل دورته.





وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص يقدمه الإعلامى جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «هناك تباين فى وجهات النظر فى السودان، هناك مؤسستان هى المؤسسة العسكرية وتعرف سياسيا بالمكون العسكرى، والمجموعة السياسية التى تعرف بقوى الحرية والتغيير». وتابع: «المؤسستان اتفقتا بموجب وثيقة دستورية، أن يديرا فترة انتقالية لمدة 3 سنوات يعقبها تحول ديمقراطى وإجراء انتخابات عامة، وسرعان ما تباينت مواقفهم وتباعدت خطوطهم وتأزمت الحالة السياسية السودانية حتى وقع انقلاب 25 أكتوبر الذى بموجبه تولى القائد العام للقوات المسحلة الفريق أول عبدالفتاح البرهان الأمر، ويبدأ فى إعادة ترتيب الأوضاع السياسية، إلا أن الأمر تواجه بالرفض ومقاومه شديدة جدا، وأخذت المقاومة طرق متعددة منها المناصحة والحوار ومحاولة لإيجاد معالجة لما حدث بطريقة لا تعرض البلد إلى هزه».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب رئيس حزب الأمة السودانى: الوضع السياسى فى البلاد لم تكتمل دورته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.