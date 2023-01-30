الصحة العالمية: كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة

جدة - نرمين السيد - وأضافت المنظمة، فى بيان، أن لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية، عبّرت عن قلقها بشأن استمرار المخاطر التى يثيرها كوفيد-19.

وأشارت إلى أن الوباء كان على الأرجح فى "نقطة انتقالية"،لا تزال بحاجة إلى إدارة دقيقة "للتخفيف من العواقب السلبية المحتملة".

مرت ثلاث سنوات منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية لأول مرة أن فيروس كورونا يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، ولقى أكثر من 6.8 مليون شخص حتفهم أثناء تفشى المرض، الذى أصاب كل بلد على وجه الأرض، ودمر المجتمعات والاقتصادات.

ومع ذلك، فقد أدى ظهور اللقاحات والعلاجات إلى تغيير وضع الوباء بشكل كبير منذ عام 2020، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه يأمل فى رؤية نهاية لحالة الطوارئ هذا العام، خاصة إذا كان من الممكن تحسين الوصول إلى التدابير المضادة عالميًا.