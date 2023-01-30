وصول وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إلى القدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - وأكد بلينكن، اليوم الإثنين، أن واشنطن تعول على التنسيق الحثيث مع مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع ما بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى لوزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية، ودانيل روبنستاين القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وبحسب متحدث الرئاسة، تم استعراض التطورات والأحداث الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية، والجهود المشتركة والمساعى المصرية الجارية لاحتواء التوتر المتصاعد خلال الأيام الماضية، حيث أكد الرئيس السيسى أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فورى فى إطار المسارين السياسى والأمنى لتهدئة الأوضاع والحد من اتخاذ أى إجراءات أحادية من الطرفين.