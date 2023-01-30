العالم اليوم - وزير الخارجية المصري يتوجه إلى موسكو في "زيارة ثنائية"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 يناير 2023 05:18 مساءً - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الاثنين، أن الوزير سامح شكري، سيتوجه في وقت لاحق اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو، في "زيارة ثنائية" تستهدف متابعة مسار العلاقات بين البلدين.

وأوضح السفير أبو زيد، بأنه من المقرر أن يلتقي شكري خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين الروس، من بينهم وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، بالإضافة إلى سكرتير عام مجلس الأمن القومي، نيكولاي باتروشيف.

وسيناقش وزير الخارجية المصري مع المسؤولين الروس مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية: "إن الزيارة سوف تتيح الفرصة للجانبين المصري والروسي للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات التأثير على المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية/ الأوكرانية وتداعياتها المختلفة".