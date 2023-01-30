تحطم مقاتلة يونانية فى البحر الأيونى

وقالت الهيئة، فى بيان نقلته صحيفة "كاثميرينى" اليونانية، اليوم الإثنين، إن الحادث وقع فى الساعة 10.30 صباحا على مسافة 25 ميلا بحريا (46 كيلومترا) جنوب قاعدة أندرافيدا الجوية فى شمال غرب شبه جزيرة بيلوبونيز.
وأضاف البيان، أن وضع الطيارين غير معروف، فيما تجرى عمليات بحث وإنقاذ.
وتشارك فى العملية طائرتان هليكوبتر من طراز "إيه بى-205" التابعان للقوات الجوية اليونانية وطائرة هليكوبتر تابعة للبحرية اليونانية من طراز إس-70 والعديد من سفن خفر السواحل.
كما تم وضع طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-130" فى وضع الاستعداد.
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