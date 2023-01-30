إيطاليا تعلن تمديد إلزام الوافدين من الصين بإجراء اختبارات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة الإيطالى أوراتسيو سكيلاتشى، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، اليوم الإثنين، إن حكومة بلاده تعتزم تمديد إلزام الأشخاص الذين يصلون إلى إيطاليا من الصين بإجراء اختبار "كوفيد-19" بسبب موجة العدوى هناك.

وأضاف سكيلاتشى أن هذا الإلزام، الذى كان من المقرر أن ينتهى غدا الثلاثاء، سيظل ساريا حتى 15 فبراير أو نهاية الشهر المقبل.