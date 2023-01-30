الأردن يدين تفجير باكستان

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم الإثنين، تضامن الأردن مع حكومة وشعب باكستان، ورفضها لكافة أشكال العنف والإرهاب، وخاصة تلك التى تستهدف دور العبادة، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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