أمين عام الناتو يحث دول الغرب على دعم أوكرانيا عسكريا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات له، اليوم الإثنين، قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم الإثنين، إن "الغرب لم يطرح أى مبادرات جادة لحل الصراع فى أوكرانيا، ولن نجرى محادثات مع كييف أو الدول الغربية التى تحركها كالدمى".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى، خلال مقابلة أجراها مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن بلاده ستواجه نهج السياسة الأمريكية المتمثل بإلحاق هزيمة استراتيجية بها، بأشد الطرق وبكل الوسائل المتاحة، لافتًا إلى أن "جميع المواضيع، التى يمكن تصورها بشأن الحوار مع الولايات المتحدة، باتت مسدودة عمليا".