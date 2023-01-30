الفرنسيون يتخلون عن الماء الساخن بسبب أسعار الغاز

جدة - نرمين السيد - قالت قناة "فرانس 3"، إنه بسبب الزيادة الحادة فى أسعار الغاز يتعين على سكان المجمع السكنى فى تولوز التخلى عن الاستحمام بالماء الساخن، حيث قفزت أسعار فواتير "الشقة الجماعية" ثلاث أضعاف.
وبحسب التقرير، اشتكت صوفى باسكيل إحدى سكان المجمع فى المقابلة قائلة: "أعلّم الأطفال أن يأخذوا حماما باردا وقصيرا جدا، واغسل وجهى بالماء البارد. نحن نستعد لفصل الصيف عندما يكون هناك حمام بارد".
وأضافت "أن توفير الماء الساخن هو الطريقة الوحيدة لخفض التكاليف".
وتابعت قائلة: "زادت الفواتير من 140 يورو إلى 400 يورو شهريا، وأتقاضى راتبا يعادل 1100 يورو".
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