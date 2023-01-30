مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل طفلا بـ القدس

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته.

من جهه أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى طفلا وشابا من مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل، بعد أن داهمت منزل ذويه فى حى بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، كما اعتقلت شابا عقب دهم وتفتيش منزل ذويه فى مخيم شعفاط.