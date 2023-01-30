جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته.
من جهه أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى طفلا وشابا من مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل، بعد أن داهمت منزل ذويه فى حى بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، كما اعتقلت شابا عقب دهم وتفتيش منزل ذويه فى مخيم شعفاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل طفلا بـ القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.