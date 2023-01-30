لافروف: تداعيات العقوبات على روسيا «محدودة»

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن حالة الاقتصاد الروسى تظهر بوضوح أن تداعيات العقوبات كانت محدودة، مشيرا إلى أن بلاده تتوقع فائضا قياسيا فى التجارة الخارجية فى مواجهة الضغوط الخارجية.





وقال لافروف -فى تصريح اليوم الإثنين- "إن التضخم أقل من 12%، ومن المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض، ومعدل البطالة وصل إلى أدنى مستوى تاريخى له، بينما وصل الدين الخارجى لروسيا إلى 381.8 مليار دولار، حيث انخفض خلال عام 2022 بنحو 100 مليار دولار".

وأضاف:"من المتوقع أن يكون فائض التجارة الخارجية قياسى ليس فقط بسبب التغيرات فى أسعار السلع، ولكن أيضا بسبب إعادة توجيه تجارتنا إلى آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وتابع الوزير الروسى: "نلاحظ تكثيف التعاون بشكل خاص مع شركائنا فى الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ورابطة الدول المستقلة فى مجال الطاقة والنقل والرقمنة والتمويل وما إلى ذلك"، مشيرا إلى أن بلاده تتكيف تدريجياً مع الحقائق الجديدة بالرغم من الصعوبات القائمة.

وذكر سيرجى لافروف، تعليقا على نتائج دبلوماسية موسكو لعام 2022، أن روسيا لم ترفض أبدا المشاركة فى حوار متكافئ وعلى قدم المساواة مع شركائها الأوروبيين أو البحث عن طرق لتسوية القضايا الأمنية.

وقال لافروف "لم نتخط أبدا أى حوار متكافئ مع شركائنا الأوروبيين أو البحث عن طرق لمعالجة القضايا الأمنية. وما زلنا نأمل بأن نرى عاجلا أم آجلا قوى سياسية فى أوروبا ستكون قادرة على الانطلاق من مصالحها الوطنية الخاصة بدلا من الطموح لإرضاء شخص ما عبر المحيط.. عندها سيكون هناك من نتوصل إلى اتفاق معه".