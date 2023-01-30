وأكد نائب وزير الخارجية الروسى خلال مقابلة أجراها مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن بلاده ستواجه نهج السياسة الأمريكية المتمثل بإلحاق هزيمة استراتيجية بها، بأشد الطرق وبكل الوسائل المتاحة.
وأشار المسؤول الروسى البارز إلى أن "جميع المواضيع، التى يمكن تصورها بشأن الحوار مع الولايات المتحدة، باتت مسدودة عمليا".
واعتبر ريابكوف أن العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى طريق مسدود، قائلاً: "لقد وصلت علاقاتنا إلى هذا الطريق المسدود بسبب نهج واشنطن المناهض لروسيا، والذى ظل يتصاعد عامًا بعد عام وشهرًا بعد شهر على مدى السنوات الماضية، حول الوضع الأمنى برمته، بما فى ذلك الحد من التسلح"، وحذر من أن الوضع أصبح خطيرًا.
ورأى نائب وزير الخارجية الروسى، أن نهج الولايات المتحدة يقضى بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مشددًا على أن بلاده ستواجه هذا النهج بأشد الطرق وبكل الوسائل المتاحة لديها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب الخارجية الروسى: لن نجرى محادثات مع كييف أو الدول الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.