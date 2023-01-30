نائب الخارجية الروسى: لن نجرى محادثات مع كييف أو الدول الغربية

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم الإثنين، إن "الغرب لم يطرح أى مبادرات جادة لحل الصراع فى أوكرانيا، ولن نجرى محادثات مع كييف أو الدول الغربية التى تحركها كالدمى"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأكد نائب وزير الخارجية الروسى خلال مقابلة أجراها مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن بلاده ستواجه نهج السياسة الأمريكية المتمثل بإلحاق هزيمة استراتيجية بها، بأشد الطرق وبكل الوسائل المتاحة.

وأشار المسؤول الروسى البارز إلى أن "جميع المواضيع، التى يمكن تصورها بشأن الحوار مع الولايات المتحدة، باتت مسدودة عمليا".

واعتبر ريابكوف أن العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى طريق مسدود، قائلاً: "لقد وصلت علاقاتنا إلى هذا الطريق المسدود بسبب نهج واشنطن المناهض لروسيا، والذى ظل يتصاعد عامًا بعد عام وشهرًا بعد شهر على مدى السنوات الماضية، حول الوضع الأمنى ​​برمته، بما فى ذلك الحد من التسلح"، وحذر من أن الوضع أصبح خطيرًا.

ورأى نائب وزير الخارجية الروسى، أن نهج الولايات المتحدة يقضى بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مشددًا على أن بلاده ستواجه هذا النهج بأشد الطرق وبكل الوسائل المتاحة لديها.